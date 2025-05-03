Вучич прервал визит в США из-за болезни

После консультации с врачами он решил вернуться в Сербию

Александар Вучич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Президент Сербии Александар Вучич был вынужден сократить визит в Соединенные Штаты из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило сербское медиа РТС.

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Накануне Вучич почувствовал, что ему стало плохо, и обратился за помощью. После консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, сейчас он направляется в Белград.

Медиа пишет, что во время визита в США президент Сербии встретился во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Он успел провести встречи с конгрессменами Клаудией Тини и Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями.

Также в рамках визита планировались переговоры с чиновниками из Республиканской партии. Журналисты отметили, что болезнь не позволила Вучичу появиться на главных мероприятиях, ради которых он приехал в США.

В канцелярии сербского президента не предоставили подробностей относительно состояния его здоровья, но пообещали раскрыть детали впоследствии.

Вучич – один из немногих европейских лидеров, который планирует посетить парад в Москве 9 мая.

15 апреля FT писала, что визит Вучича в Москву на парад 9 мая может сорвать вступление страны в ЕС.