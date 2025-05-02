В Еврокомиссии отреагировали на планы Вучича поехать на парад в Москву

Александар Вучич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

В Европейском Союзе считают, что отношения иностранных государств с Россией не могут быть обычными на фоне ее агрессии против Украины. Такое мнение высказал спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя предстоящий визит президента Сербии Александара Вучича в Москву на парад 9 мая, передает Суспільне.

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Он напомнил, что Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. По словам Ламмерта, Брюссель хочет рассчитывать на Сербию как на надежного европейского партнера, "разделяющего общие принципы, ценности, безопасность и процветание".

"И нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом направлении", – сказал он, добавив, что ЕС был "предельно откровенным" с партнерами, в том числе со странами-кандидатами по отношениям с Россией.

"Отношения с Россией не могут быть обычными с режимом Путина на фоне неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", — подчеркнул Ламмерт.

В то же время он не ответил, собирается ли Еврокомиссия связаться с Вучичем, чтобы поговорить о последствиях его визита в Москву.

"Мы не будем сейчас спекулировать на возможных последствиях", — резюмировал спикер Еврокомиссии.