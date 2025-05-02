В Еврокомиссии отреагировали на планы Вучича поехать на парад в Москву
В Европейском Союзе считают, что отношения иностранных государств с Россией не могут быть обычными на фоне ее агрессии против Украины. Такое мнение высказал спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя предстоящий визит президента Сербии Александара Вучича в Москву на парад 9 мая, передает Суспільне.
Он напомнил, что Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. По словам Ламмерта, Брюссель хочет рассчитывать на Сербию как на надежного европейского партнера, "разделяющего общие принципы, ценности, безопасность и процветание".
"И нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом направлении", – сказал он, добавив, что ЕС был "предельно откровенным" с партнерами, в том числе со странами-кандидатами по отношениям с Россией.
"Отношения с Россией не могут быть обычными с режимом Путина на фоне неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", — подчеркнул Ламмерт.
В то же время он не ответил, собирается ли Еврокомиссия связаться с Вучичем, чтобы поговорить о последствиях его визита в Москву.
"Мы не будем сейчас спекулировать на возможных последствиях", — резюмировал спикер Еврокомиссии.
- В конце февраля 2025 года президент США Трамп опроверг слухи, что он приедет в Россию 9 мая для празднования Дня победы.
- 14 апреля министр иностранных дел Латвии Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- 15 апреля FT писала, что визит Вучича в Москву на парад 9 мая может сорвать вступление страны в ЕС.