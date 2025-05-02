У Єврокомісії відреагували на плани Вучича поїхати на парад у Москву

В Єврокомісії відмовилися говорити про наслідки такого візиту для президента Сербії

Александар Вучич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

У Європейському Союзі вважають, що відносини іноземних держав з Росією не можуть бути звичайними на тлі її агресії проти України. Таку думку висловив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи майбутній візит президента Сербії Александара Вучича в Москву на парад 9 травня, передає Суспільне.

Він нагадав, що Сербія подала заявку і веде переговори щодо членства в ЄС. За словами Ламмерта, Брюссель хоче розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, який "поділяє спільні принципи, цінності, безпеку і процвітання".

"І нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному напрямку", – сказав він, додавши, що ЄС був "гранично відвертим" із партнерами, включно і з країнами-кандидатами щодо відносин з Росією.

"Відносини з Росією не можуть бути звичайними з режимом Путіна на тлі неспровокованої й невиправданої агресивної війни Росії проти України", — наголосив Ламмерт.

Водночас він не відповів, чи збирається Єврокомісія зв'язатися з Вучичем, щоб поговорити про наслідки його візиту до Москви.

"Ми не будемо зараз спекулювати на можливих наслідках", – резюмував речник Єврокомісії.