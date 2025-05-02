У Єврокомісії відреагували на плани Вучича поїхати на парад у Москву
У Європейському Союзі вважають, що відносини іноземних держав з Росією не можуть бути звичайними на тлі її агресії проти України. Таку думку висловив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи майбутній візит президента Сербії Александара Вучича в Москву на парад 9 травня, передає Суспільне.
Він нагадав, що Сербія подала заявку і веде переговори щодо членства в ЄС. За словами Ламмерта, Брюссель хоче розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, який "поділяє спільні принципи, цінності, безпеку і процвітання".
"І нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному напрямку", – сказав він, додавши, що ЄС був "гранично відвертим" із партнерами, включно і з країнами-кандидатами щодо відносин з Росією.
"Відносини з Росією не можуть бути звичайними з режимом Путіна на тлі неспровокованої й невиправданої агресивної війни Росії проти України", — наголосив Ламмерт.
Водночас він не відповів, чи збирається Єврокомісія зв'язатися з Вучичем, щоб поговорити про наслідки його візиту до Москви.
"Ми не будемо зараз спекулювати на можливих наслідках", – резюмував речник Єврокомісії.
- Наприкінці лютого 2025-го президент США Трамп спростував чутки, що він приїде до Росії 9 травня для святкування Дня перемоги.
- 14 квітня міністерка закордонних справ Латвії Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.
- 15 квітня FT писала, що візит Вучича до Москви на парад 9 травня може зірвати вступ країни до ЄС.