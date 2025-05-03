Вучич перервав візит до США через хворобу
Президент Сербії Александар Вучич був змушений скоротити візит до Сполучених Штатів через проблеми зі здоров’ям. Про це повідомило сербське медіа РТС.
Напередодні Вучич відчув, що йому стало зле, і звернувся за медичною допомогою. Після консультації з лікарями він вирішив повернутися до Сербії, наразі він прямує до Белграда.
Медіа пише, що під час візиту до США президент Сербії зустрівся у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Він встиг провести зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем і сербськими підприємцями.
Також у межах візиту планувалися перемовини з посадовцями з Республіканської партії. Журналісти зазначили, що хвороба не дозволила Вучичу з'явитися на головних заходах, заради яких він приїхав до США.
У канцелярії сербського президента не надали подробиць щодо його стану здоров’я, але пообіцяли розкрити деталі згодом.
- Вучич – один із небагатьох європейських лідерів, який планує відвідати парад у Москві 9 травня.
- 15 квітня FT писала, що візит Вучича до Москви на парад 9 травня може зірвати вступ країни до ЄС.