Вучич перервав візит до США через хворобу

Після консультації з лікарями він вирішив повернутися до Сербії

Александар Вучич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Президент Сербії Александар Вучич був змушений скоротити візит до Сполучених Штатів через проблеми зі здоров’ям. Про це повідомило сербське медіа РТС.

Напередодні Вучич відчув, що йому стало зле, і звернувся за медичною допомогою. Після консультації з лікарями він вирішив повернутися до Сербії, наразі він прямує до Белграда.

Медіа пише, що під час візиту до США президент Сербії зустрівся у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Він встиг провести зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем і сербськими підприємцями.

Також у межах візиту планувалися перемовини з посадовцями з Республіканської партії. Журналісти зазначили, що хвороба не дозволила Вучичу з'явитися на головних заходах, заради яких він приїхав до США.

У канцелярії сербського президента не надали подробиць щодо його стану здоров’я, але пообіцяли розкрити деталі згодом.

Вучич – один із небагатьох європейських лідерів, який планує відвідати парад у Москві 9 травня.

15 квітня FT писала, що візит Вучича до Москви на парад 9 травня може зірвати вступ країни до ЄС.