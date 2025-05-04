Путинское "перемирие" на Пасху не уменьшило количество боев в апреле: их стало даже больше
В апреле диктатор Владимир Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие" на сутки, однако это никак не повлияло на уменьшение количества боев за месяц – наоборот, их стало больше по сравнению с мартом, когда никакого "прекращения огня" вообще не было. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные LIGA.net спикером оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назаром Волошиным.
Он подчеркнул, что общее количество боестолкновений на фронте в течение апреля возросло по отношению к марту – 4647 против 4270.
Для сравнения: в феврале было зафиксировано 3 274 боезтолкновений, а с начала 2025 года их количество пересекло отметку в 17 000, добавил Волошин.
После объявления "перемирия" на Пасху российская армия не прекратила атаки на фронте, но несколько уменьшила их количество: за сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал 96 боестолкновений (17 апреля было 143, 18 – 162, 19 – 127).
Впрочем, новые данные показывают, что путинское "перемирие" не повлияло на уменьшение количества боев в целом за апрель, и их произошло даже больше, чем за месяц до этого.
Президент Зеленский отмечал, что на Пасху оккупанты пытались создать общее впечатление прекращения огня, украинские же силы действовали зеркально и отвечали на атаки. В тот же день захватчики совершили засаду на Торецком направлении – погибли среди защитников. К тому же оккупанты обустраивали маршруты для техники и улучшали свои позиции на участках фронта, где была тишина.
Несмотря на отсутствие перемирия на фронте, 20 апреля не было российских дальнобойных ударов по Украине. Следовательно, Зеленский предложил РФ продлить перемирие в небе на 30 дней, но Россия до сих пор не согласилась на эту идею, хотя Путин заявлял о готовности рассмотреть это. С момента окончания "Пасхального перемирия" россияне продолжили ежедневно атаковать Украину.
- Накануне глава украинского государства отказался от заявленного диктатором Путиным трехдневного "перемирия" на годовщину окончания Второй мировой в Европе, поскольку Украина, как и Штаты, настаивают на 30-дневном прекращении огня. Зеленский отметил, что Украина не будет обеспечивать безопасность тем политикам, которые поедут в Москву на 9 мая.