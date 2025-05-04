Путинское "перемирие" на Пасху не уменьшило количество боев в апреле: их стало даже больше

В марте было на 377 боеприкосновений меньше, чем в следующем месяце, свидетельствуют полученные LIGA.net данные

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

В апреле диктатор Владимир Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие" на сутки, однако это никак не повлияло на уменьшение количества боев за месяц – наоборот, их стало больше по сравнению с мартом, когда никакого "прекращения огня" вообще не было. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные LIGA.net спикером оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назаром Волошиным.

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Он подчеркнул, что общее количество боестолкновений на фронте в течение апреля возросло по отношению к марту – 4647 против 4270.

Для сравнения: в феврале было зафиксировано 3 274 боезтолкновений, а с начала 2025 года их количество пересекло отметку в 17 000, добавил Волошин.

После объявления "перемирия" на Пасху российская армия не прекратила атаки на фронте, но несколько уменьшила их количество: за сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал 96 боестолкновений (17 апреля было 143, 18 – 162, 19 – 127).

Впрочем, новые данные показывают, что путинское "перемирие" не повлияло на уменьшение количества боев в целом за апрель, и их произошло даже больше, чем за месяц до этого.