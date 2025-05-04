Путінське "перемир'я" на Великдень не зменшило кількість боїв у квітні – їх стало навіть більше
У квітні диктатор Володимир Путін оголосив так зване "Великоднє перемир'я" на добу, проте це ніяк не вплинуло на зменшення кількості боїв за місяць – навпаки, їх стало більше, проти березня, коли жодного "припинення вогню" взагалі не було. Про це свідчать дані, які LIGA.net надав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Він наголосив, що загальна кількість боєзіткнень на фронті впродовж квітня зросла щодо березня – 4647 проти 4270.
Для порівняння: у лютому було зафіксовано 3274 боєзіткнення, а від початку 2025 року їх кількість перетнула позначку у 17 000, додав Волошин.
Після оголошення "перемир'я" на Великдень російська армія не припинила атаки на фронті, але дещо зменшила їх кількість: за добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував 96 боєзіткнень (17 квітня було 143, 18 – 162, 19 – 127).
Утім, нові дані показують, що путінське "перемир'я" не вплинуло на зменшення кількості боїв загалом за квітень, їх відбулось навіть більше, аніж за місяць до цього.
Президент Зеленський зазначав, що на Великдень окупанти намагались створити загальне враження припинення вогню, українські ж сили діяли дзеркально та відповідали на атаки. Того ж дня загарбники здійснили засідку на Торецькому напрямку – були загиблі серед захисників. До того ж окупанти облаштовували маршрути для техніки та покращували свої позиції на відтинках фронту, де була тиша.
Попри відсутність перемир'я на фронті, 20 квітня не було російських далекобійних ударів по Україні. Відтак, Зеленський запропонував РФ подовжити перемир'я у небі на 30 днів, але Росія досі не погодилась на цю ідею, хоча Путін заявляв про нібито готовність розглянути це. З моменту закінчення "Великоднього перемир'я" росіяни продовжили щоденно атакувати Україну.
- Напередодні глава української держави відмовився від заявленого диктатором Путіним триденного "перемир'я" на роковини закінчення Другої світової у Європі, оскільки Україна, як і Штати, наполягають на 30-денному припиненні вогню. Зеленський зазначив, що Україна не гарантуватиме безпеку тим політикам, які поїдуть до Москви на 9 травня.