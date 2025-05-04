Путінське "перемир'я" на Великдень не зменшило кількість боїв у квітні – їх стало навіть більше
Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

У квітні диктатор Володимир Путін оголосив так зване "Великоднє перемир'я" на добу, проте це ніяк не вплинуло на зменшення кількості боїв за місяць – навпаки, їх стало більше, проти березня, коли жодного "припинення вогню" взагалі не було. Про це свідчать дані, які LIGA.net надав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він наголосив, що загальна кількість боєзіткнень на фронті впродовж квітня зросла щодо березня – 4647 проти 4270.

Для порівняння: у лютому було зафіксовано 3274 боєзіткнення, а від початку 2025 року їх кількість перетнула позначку у 17 000, додав Волошин.

Після оголошення "перемир'я" на Великдень російська армія не припинила атаки на фронті, але дещо зменшила їх кількість: за добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував 96 боєзіткнень (17 квітня було 143, 18 – 162, 19 – 127).

Утім, нові дані показують, що путінське "перемир'я" не вплинуло на зменшення кількості боїв загалом за квітень, їх відбулось навіть більше, аніж за місяць до цього.

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