Росія атакувала Україну 165 БпЛА, є наслідки у п'ятьох областях

Наслідки ворожого удару на Харківщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 4 травня 2025 року РФ атакувала 165 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами, з яких збито 69. Є наслідки в п'ятьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Атака тривала з 21:00 3 травня. Станом на 09:00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

80 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Росія здійснювала атаку з російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

У Києві та Черкасах виникли пожежі та руйнування. У Києві постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей, у Черкасах – одна людина.

На Харківщині російські війська атакували безпілотниками Ізюмський район, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

В Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею 500 кв.м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

У селі Левківка Ізюмського району горів навчальний заклад на площі 200 кв.м. Також зайнялися складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

На Дніпропетровщині, за даними очільника Дніпропетровської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок атаки безпілотниками у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загоряння.

На Донеччині у Слов’янську, за даними ДСНС, внаслідок російської агресії сталася пожежа в господарчій споруді в одному з житлових районів міста.

Також у Білозерському Покровського району виникла пожежа всередині складської споруди.