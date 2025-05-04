Росія атакувала Україну 165 БпЛА, є наслідки у п'ятьох областях
У ніч проти 4 травня 2025 року РФ атакувала 165 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами, з яких збито 69. Є наслідки в п'ятьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Атака тривала з 21:00 3 травня. Станом на 09:00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
80 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.
Росія здійснювала атаку з російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.
У Києві та Черкасах виникли пожежі та руйнування. У Києві постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей, у Черкасах – одна людина.
На Харківщині російські війська атакували безпілотниками Ізюмський район, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
В Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею 500 кв.м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.
У селі Левківка Ізюмського району горів навчальний заклад на площі 200 кв.м. Також зайнялися складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради.
Попередньо жертв і постраждалих немає.
На Дніпропетровщині, за даними очільника Дніпропетровської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок атаки безпілотниками у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загоряння.
На Донеччині у Слов’янську, за даними ДСНС, внаслідок російської агресії сталася пожежа в господарчій споруді в одному з житлових районів міста.
Також у Білозерському Покровського району виникла пожежа всередині складської споруди.
- У ніч проти 2 травня росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки в трьох областях.
- У ніч проти 3 травня росіяни атакували Україну балістичними ракетами й майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях.