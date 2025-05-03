Росіяни вночі атакували балістикою та 183 БпЛА: є наслідки у чотирьох областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 3 травня росіяни атакували Україну балістичними ракетами та майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:30 2 травня окупанти спрямували на Україну дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області та тимчасово окупованого Криму, а також 183 БпЛА різних типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 77 безпілотників на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 73 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Миколаївська та Донецька області.

У Харкові через російську атаку постраждали 47 людей. Під ударом опинилися Слобідський, Салтівський, Київський і Основʼянський райони міста.

Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила, що о 03:55 росіяни атакували обласний центр. Під ударом була промислова інфраструктура. Постраждалих немає.

Донецька та Сумська ОВА не повідомляли про наслідки нічної атаки.