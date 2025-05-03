Росіяни атакували Харків десятками "шахедів": кількість постраждалих збільшилася до 47

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в п’ятницю, 2 травня, росіяни атакували Харків десятками ударних безпілотників, унаслідок атаки постраждали майже п’ять десятків людей. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Синєгубов заявив, що станом на 00:30 відомо про 47 постраждалих. У лікарнях міста перебувають вісім постраждалих у стані середньої тяжкості.

Він додав, що під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський і Основʼянський. Спалахнули пожежі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі.

Зеленський розповів, що Харків атакували десятки "шахедів".

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди", – написав президент.

Глава держави наголосив, що доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя.

За його словами, Україні потрібне посилення протиповітряної оборони та сильні й реальні рішення партнерів. Зеленський акцентував, що лише санкції примусять Росію зупинитися.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА