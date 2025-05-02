Росія масовано атакувала локомотиворемонтний завод Укрзалізниці в Запоріжжі
У ніч проти 2 травня зазнав масованої дронової атаки локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі – ЗЕРЗ. Про це повідомила пресслужба УЗ.
Запорізький електровозоремонтний завод – цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.
Лише зранку Держслужба з надзвичайних ситуацій загасила пожежу, на місці працюють вибухотехніки.
Черговий персонал підприємства перебував в укритті, минулося без жертв і постраждалих.
"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві – це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", – заявили в Укрзалізниці.
Загалом внаслідок масованої дронової атаки РФ на Запоріжжі станом на ранок 2 травня відомо про 29 постраждалих. Пошкоджено також цивільний об'єкт, багатоповерхівки та університет.
- У ніч проти 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема під обстрілом була і залізнична інфраструктура у Житомирі.
- Вдень 24 квітня росіяни завдали удару по Краматорську в Донецькій області: пошкоджено залізничний вокзал.