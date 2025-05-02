Россия массированно атаковала локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье
В ночь на 2 мая подвергся массированной дроновой атаке локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье – ЗЕРЗ. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Запорожский электровозоремонтный завод – гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.
Только утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар, на месте работают взрывотехники.
Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, обошлось без жертв и пострадавших.
"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве – это еще один пример того, как враг целит исключительно по гражданским железнодорожным предприятиям, пытаясь помешать движению нашей страны", – заявили в Укрзалізниці.
Всего в результате массированной дроновой атаки РФ в Запорожье по состоянию на утро 2 мая известно о 29 пострадавших. Повреждены также гражданский объект, многоэтажки и университет.
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