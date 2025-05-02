В Запорожье уже 29 пострадавших из-за массированной российской атаки – фото, видео

Фото: ГСЧС

В Запорожье количество раненых в результате вражеских ударов беспилотниками возросло до 28. Об этом рано утром 2 мая сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

По состоянию на 05:24 известно о 28 пострадавших, ранее сообщалось о 14, девять из которых были госпитализированы.

Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов вечером 1 мая.

ОБНОВЛЕНО В 06:55. Уже 29 пострадавших, сообщил Федоров. У них контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и прочее. Среди травмированных – 13-летний мальчик.

По состоянию на утро 12 человек госпитализированы.