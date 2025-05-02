В Запорожье уже 29 пострадавших из-за массированной российской атаки – фото, видео
В Запорожье количество раненых в результате вражеских ударов беспилотниками возросло до 28. Об этом рано утром 2 мая сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.
По состоянию на 05:24 известно о 28 пострадавших, ранее сообщалось о 14, девять из которых были госпитализированы.
Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов вечером 1 мая.
ОБНОВЛЕНО В 06:55. Уже 29 пострадавших, сообщил Федоров. У них контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и прочее. Среди травмированных – 13-летний мальчик.
По состоянию на утро 12 человек госпитализированы.
- В ночь на 1 мая россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. Захватчики направили на город более двух десятков беспилотников.
- В целом оккупанты запустили по Украине пять баллистических ракет и 170 беспилотников разных типов, последствия на земле есть в пяти областях.