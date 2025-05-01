Россияне направили на Одессу более 20 ударных беспилотников – Зеленский
В ночь на четверг, 1 мая, россияне направили в Одессу более двух десятков беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку России.
По словам главы государства, в Одессе продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон.
"Ночью в городе было много пожаров. В целом Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", — написал президент.
Зеленский добавил, что ночью под ударом были и Одесская область, Киевская, Сумская, Кропивницкий и Кировоградская область, Харьковская, Черкасская области. В Харьковской области спасатели до сих пор борются с пожаром.
Он напомнил, что всего ночью оккупанты применили 170 дронов, из них более 100 – "шахеды".
"Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения – по меньшей мере отказ от ударов по гражданской инфраструктуре и относительно продолжительной тишины в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами", — написал глава государства.
Он призвал к дальнейшему давлению на Россию, чтобы вынудить агрессора к тишине и переговорам.
- В Одессе жертвами российской дроновой атаки стали два человека. Еще 15 – получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, школа и машины.
- По данным Воздушных сил ВСУ, из-за атаки РФ в ночь на 1 мая также пострадали Сумская, Харьковская, Донецкая и Киевская области.