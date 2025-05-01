Россияне направили на Одессу более 20 ударных беспилотников – Зеленский

В городе продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон

Последствия атаки (Фото: Одесская областная прокуратура)

В ночь на четверг, 1 мая, россияне направили в Одессу более двух десятков беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку России.

По словам главы государства, в Одессе продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон.

"Ночью в городе было много пожаров. В целом Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", — написал президент.

Зеленский добавил, что ночью под ударом были и Одесская область, Киевская, Сумская, Кропивницкий и Кировоградская область, Харьковская, Черкасская области. В Харьковской области спасатели до сих пор борются с пожаром.

Он напомнил, что всего ночью оккупанты применили 170 дронов, из них более 100 – "шахеды".

"Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения – по меньшей мере отказ от ударов по гражданской инфраструктуре и относительно продолжительной тишины в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами", — написал глава государства.

Он призвал к дальнейшему давлению на Россию, чтобы вынудить агрессора к тишине и переговорам.