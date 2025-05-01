В Киеве, вероятно, сдетонировали боеприпасы, которые Россия ночью разбрасывала с дронов

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром в четверг, 1 мая, в Дарницком районе Киеве сдетонировала взрывная часть сбитого российского беспилотника, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В то же время в Киевской городской военной администрации заявили о серии взрывов.

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"В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой", – написал Кличко.

Он добавил, что пострадала пожилая женщина, жительница Дарницкого района.

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко пишет, что в Дарницком районе зафиксирована детонация неизвестных взрывоопасных предметов. Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше дома, в результате которого частично повреждена его кровля.

Он подтвердил данные об одном пострадавшем человеке. На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение посторонних.

Ткаченко добавил, что, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне раскинули из БпЛА, но сказать точно можно будет после проведения специальной экспертизы.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что в Дарницком районе столицы работают группы пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Доступ на территорию, которая потенциально опасна для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и соблюдать рекомендации спасателей и полицейских", – говорится в сообщении.

Глава Шевченковской районной администрации Александр Поповцев утверждает, что речь идет о взрывах отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА. Они были зафиксированы в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район).

Поповцев призвал киевлян в случае обнаружения подозрительных предметов не приближаться к ним, отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей или полицию.

Ситуацию прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Позже информации будет больше, пока работают пиротехники. Необходимо понять, что это и сделать вывод", — написал он.

10 апреля 2025 года МВД предупреждало, что российские оккупанты начали применять дроны, разбрасывающие взрывоопасные предметы.

16 апреля ЦПД сообщал, что россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "шахед", снаряженные ядовитыми веществами.