МВД предупредило, что Россия начала применять дроны, разбрасывающие взрывчатку

Время взрыва боеприпасов, которые разбрасывают беспилотники, неизвестно, сообщает Министерство внутренних дел

Шахед (Изображение: depositphotos.com)

Российские оккупанты начали применять дроны, разбрасывающие взрывоопасные предметы. О новой угрозе предупредило Министерство внутренних дел.

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Беспилотники, разбрасывающие взрывчатку, могут использоваться россиянами для поражения любой области Украины.

МВД назвало риск "чрезвычайно" высоким, ссылаясь на то, что время взрыва боеприпасов неизвестно. Также ведомство опубликовало фото взрывоопасных предметов, которые изъяли в Киеве.

Коллаж: Министерство внутренних дел

МВД просит предупредить близких и в случае обнаружения подозрительного предмета не подходить к нему, не трогать, а звонить по номерам 101, 102 или 112.

С вечера 7 апреля и в ночь на 8-е Россия ударила "Искандером-М" и атаковала Украину почти 50 дронами. В результате этого пострадали три области.

В ночь на 9 апреля РФ нанесла удар беспилотниками по Днепру, Краматорску и Харькову. Из-за этого пострадали 20 человек.

В ночь на 10 апреля россияне атаковали Украину 145 БпЛА. Последствия фиксировались в шести регионах.