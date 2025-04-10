МВС попередило, що Росія почала застосовувати безпілотники, які розкидають вибухівку
Російські окупанти почали застосовувати дрони, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Про нову загрозу попередило Міністерство внутрішніх справ.
Безпілотники, що розкидають вибухівку, можуть використовуватись росіянами для ураження будь-якої області України.
МВС назвало ризик "надзвичайно" високим, посилаючись на те, що час вибуху боєприпасів невідомий. Також відомство опублікувало фото вибухонебезпечних предметів, які вилучили в Києві.
МВС закликало попередити близьких та в разі виявлення підозрілого предмета не підходити до нього, не чіпати, а телефонувати за номерами 101, 102 або 112.
- З вечора 7 квітня і в ніч проти 8-го Росія вдарила "Іскандером-М" і атакувала Україну майже 50 дронами. Внаслідок цього постраждали три області.
- У ніч проти 9 квітня РФ завдала удару безпілотниками по Дніпру, Краматорську та Харкову. Через це постраждали 20 людей.
- У ніч проти 10 квітня росіяни атакували Україну 145 БпЛА. Наслідки фіксували у шести регіонах.