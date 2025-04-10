МВС попередило, що Росія почала застосовувати безпілотники, які розкидають вибухівку

Час вибуху боєприпасів, які розкидають дрони, невідомий, повідомляє Міністерство внутрішніх справ

Шахед (Зображення: depositphotos.com)

Російські окупанти почали застосовувати дрони, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Про нову загрозу попередило Міністерство внутрішніх справ.

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Безпілотники, що розкидають вибухівку, можуть використовуватись росіянами для ураження будь-якої області України.

МВС назвало ризик "надзвичайно" високим, посилаючись на те, що час вибуху боєприпасів невідомий. Також відомство опублікувало фото вибухонебезпечних предметів, які вилучили в Києві.

Колаж: Міністерство внутрішніх справ

МВС закликало попередити близьких та в разі виявлення підозрілого предмета не підходити до нього, не чіпати, а телефонувати за номерами 101, 102 або 112.

З вечора 7 квітня і в ніч проти 8-го Росія вдарила "Іскандером-М" і атакувала Україну майже 50 дронами. Внаслідок цього постраждали три області.

У ніч проти 9 квітня РФ завдала удару безпілотниками по Дніпру, Краматорську та Харкову. Через це постраждали 20 людей.

У ніч проти 10 квітня росіяни атакували Україну 145 БпЛА. Наслідки фіксували у шести регіонах.