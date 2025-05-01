У Києві, ймовірно, здетонували боєприпаси, які Росія вночі розкидала з безпілотників

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці у четвер, 1 травня, у Дарницькому районі Києві здетонувала вибухова частина збитого російського безпілотника, унаслідок чого постраждала жінка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водночас у Київській міській військовій адміністрації заявили про серію вибухів.

"У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ. Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою", – написав Кличко.

Він додав, що постраждала літня жінка, мешканка Дарницького району.

Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко пише, що у Дарницькому районі зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів. Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

Він підтвердив дані про одну постраждалу людину. На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх.

Ткаченко додав, що, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати точно можна буде після проведення спеціальної експертизи.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що у Дарницькому районі столиці працюють групи піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліціянтів", – йдеться у повідомленні.

Глава Шевченківської районної адміністрації Олександр Поповцев стверджує, що йдеться про вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА. Вони були зафіксовано в мікрорайоні Бортничі (Дарницький район).

Поповцев закликав киян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.

Ситуацію прокоментував глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

"Згодом інформації буде більше, поки працюють піротехніки. Необхідно зрозуміти, що це і зробити висновок", – написав він.