Россияне ночью атаковали баллистикой и 170 БпЛА: пострадали пять областей

Подтверждено сбивание 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 1 мая россияне запустили по Украине пять баллистических ракет и 170 беспилотников разных типов, последствия на земле есть в пяти областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 19:30 30 апреля оккупанты атаковали пятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма, а также 170 БпЛА из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России и Чауда во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В Одессе жертвами российской дроновой атаки стали два человека. Еще 15 – получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, школа и машины.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Киевская областная военная администрация сообщила о последствиях дроновой атаки в трех районах. Там отметили, что обошлось без пострадавших.

В Бориспольском районе в результате падения обломков сбитого дрона произошло возгорание кровли частного дома. Пожар ликвидирован. Еще 11 частных домов и магазин повреждены. Также были возгорания в лесной местности.

В Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

В Броварском районе из-за падения обломков произошло возгорание хозяйственного здания и гаража. Также поврежден фасад частного дома и автомобиль.

Фото: Киевская ОВА

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили БпЛА "Молния" по АЗС в Киевском районе областного центра. Из-за атаки возник пожар.

Исполняющий обязанности городского главы Сум Артем Кобзарь сообщил, что россияне ударили "шахедами" по промышленным предприятиям в одном из сел общины. Из-за ударов возникли пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС