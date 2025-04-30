Российская атака на Каменское 26 апреля: в больнице умерла 88-летняя женщина

В ночь на 26 апреля оккупанты попали ударным дроном по многоэтажке

Последствия атаки (Фото: Днепропетровская ОВА)

В среду, 30 апреля, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые травмы во время российской дроновой атаки на Каменское Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате российской атаки 88-летняя женщина получила сильные ожоги. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Однако спасти женщину не удалось.

Таким образом, количество жертв российской атаки на Каменское возросло до двух человек.

В ночь на 26 апреля российский беспилотник попал в девятиэтажку в Каменском. Жертвой атаки стал мужчина. Также сообщалось о пострадавших, включая ребенка.