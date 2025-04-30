Российская атака на Каменское 26 апреля: в больнице умерла 88-летняя женщина
В среду, 30 апреля, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые травмы во время российской дроновой атаки на Каменское Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате российской атаки 88-летняя женщина получила сильные ожоги. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Однако спасти женщину не удалось.
Таким образом, количество жертв российской атаки на Каменское возросло до двух человек.
В ночь на 26 апреля российский беспилотник попал в девятиэтажку в Каменском. Жертвой атаки стал мужчина. Также сообщалось о пострадавших, включая ребенка.
- Вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Днепр ударными дронами. Из-за атаки погиб мужчина.
- В ту ночь оккупанты запустили по Украине 108 беспилотников. Подтверждено поражение 50 "шахедов".