РФ массированно атаковала Днепр: повреждено ритуальное бюро, предприятие и дома – фото

Все службы в течение ночи ликвидировали последствия очередного российского террора

Фото: Нацполиция

В результате массированной российской атаки на Днепр поздно вечером 29 апреля в городе возникли пожары, повреждены здания, погиб один человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Сергей Лысак и Национальная полиция.

Правоохранители подчеркнули, что удары дронов повлекли за собой значительные разрушения – повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, ритуальное бюро и предприятие.

"Всю ночь шла ликвидация последствий атаки – были привлечены все профильные службы", – отметили в полиции.

По состоянию на утро продолжается работа на местах попадания.

Лысак сообщил, что в результате атаки погиб 53-летний мужчина. 78-летний местный житель получил ранение.

Больше всего разрушений – в частном секторе.

В разных частях областного центра вспыхнули пожары, но их уже потушили.