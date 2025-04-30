РФ массированно атаковала Днепр: повреждено ритуальное бюро, предприятие и дома – фото
В результате массированной российской атаки на Днепр поздно вечером 29 апреля в городе возникли пожары, повреждены здания, погиб один человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Сергей Лысак и Национальная полиция.
Правоохранители подчеркнули, что удары дронов повлекли за собой значительные разрушения – повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, ритуальное бюро и предприятие.
"Всю ночь шла ликвидация последствий атаки – были привлечены все профильные службы", – отметили в полиции.
По состоянию на утро продолжается работа на местах попадания.
Лысак сообщил, что в результате атаки погиб 53-летний мужчина. 78-летний местный житель получил ранение.
Больше всего разрушений – в частном секторе.
В разных частях областного центра вспыхнули пожары, но их уже потушили.
- 29 апреля в Киеве из-за атаки российских беспилотников сгорело здание на базе отдыха в Деснянском районе.
- Вечером Россия дронами также атаковала Харьков – в четырех районах зафиксировано 16 ударов.