Россия ударила дронами по Днепру. В городе пожары, есть погибший

Пожар (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Россия совершила массированную дроновую атаку на Днепр поздно вечером 29 апреля. В городе произошло несколько пожаров, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате вражеской атаки в городе повреждены частные дома. По состоянию на 23:40 известно об одном погибшем, детальная информация уточняется.

Лысак призвал горожан оставаться в безопасном месте.

В 22:47 Воздушные силы сообщали, что в сторону Днепра движется группа "шахедов". В 23:05 появилась информация о новой группе дронов.