Россия ударила дронами по Днепру. В городе пожары, есть погибший
Россия совершила массированную дроновую атаку на Днепр поздно вечером 29 апреля. В городе произошло несколько пожаров, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате вражеской атаки в городе повреждены частные дома. По состоянию на 23:40 известно об одном погибшем, детальная информация уточняется.
Лысак призвал горожан оставаться в безопасном месте.
В 22:47 Воздушные силы сообщали, что в сторону Днепра движется группа "шахедов". В 23:05 появилась информация о новой группе дронов.
- 29 апреля в Киеве из-за атаки российских беспилотников сгорело здание на базе отдыха в Деснянском районе
- Вечером Россия дронами также атаковала Харьков – в четырех районах зафиксировано 16 взрывов. Количество пострадавших по состоянию на 23:40 составило 30 человек.