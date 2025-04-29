Росія вдарила дронами по Дніпру. В місті пожежі, є загиблий

Пожежа (Ілюстративне фото: ДСНС)

Росія здійснила масовану дронову атаку на Дніпро пізно ввечері 29 квітня. В місті виникло кілька пожеж, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено приватні будинки. Станом на 23:40 відомо про одного загиблого, детальна інформація уточнюється.

Лисак закликав містян залишатися у безпечному місці.

О 22:47 Повітряні сили повідомляли, що в сторону Дніпра рухається група "шахедів". О 23:05 з'явилася інформація про нову групу дронів.