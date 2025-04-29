Росія вдарила дронами по Дніпру. В місті пожежі, є загиблий
Росія здійснила масовану дронову атаку на Дніпро пізно ввечері 29 квітня. В місті виникло кілька пожеж, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено приватні будинки. Станом на 23:40 відомо про одного загиблого, детальна інформація уточнюється.
Лисак закликав містян залишатися у безпечному місці.
О 22:47 Повітряні сили повідомляли, що в сторону Дніпра рухається група "шахедів". О 23:05 з'явилася інформація про нову групу дронів.
- 29 квітня у Києві через атаку російських безпілотників згоріла будівля на базі відпочинку у Деснянському районі
- Ввечері Росія дронами також атакувала Харків – в чотирьох районах зафіксовано 16 вибухів. Кількість постраждалих станом на 23:40 становила 30 осіб.