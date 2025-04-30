РФ масовано атакувала Дніпро: пошкоджено ритуальне бюро, підприємство, будинки – фото, відео
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро пізно ввечері 29 квітня у місті виникли пожежі, пошкоджено будівлі, загинув один чоловік. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і Національна поліція.
Правоохоронці наголосили, що ворожі дрони спричинили значні руйнування – пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, ритуальне бюро та підприємство.
"Усю ніч тривала ліквідація наслідків атаки – були залучені усі профільні служби", – зазначили в поліції.
Станом на ранок триває робота на місцях влучань.
Лисак повідомив, що внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік. 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Найбільше руйнувань – у приватному секторі.
У різних частинах обласного центру спалахнули пожежі, але їх вже згасили.
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