Російська атака на Кам’янське 26 квітня: у лікарні померла 88-річна жінка

У ніч проти 26 квітня окупанти поцілили ударним дроном по багатоповерхівці

Наслідки атаки (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У середу, 30 квітня, у лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі травми під час російської дронової атаки на Кам’янське Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, унаслідок російської атаки 88-річна жінка дістала значні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Однак врятувати жінку не вдалося.

Таким чином, кількість жертв російської атаки на Кам’янське зросла до двох людей.

У ніч проти 26 квітня російський безпілотник поцілив у девʼятиповерхівку у Камʼянському. Жертвою атаки став чоловік. Також повідомлялося про постраждалих, зокрема дитину.