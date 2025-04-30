Збили 50 "шахедів": військові розповіли про роботу ППО під час атаки на Дніпро та Харків
У ніч проти 30 квітня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, основними цілями були Дніпро та Харків. Протиповітряна оборона збила 50 "шахедів", повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, РФ атакувала 108 безпілотниками з Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
Основними напрямками удару були Дніпро та Харків.
Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 "шахедів" на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків на землі.
Постраждали Дніпропетровська та Харківська області.
- Унаслідок масованої російської атаки на Дніпро пізно ввечері 29 квітня у місті виникли пожежі, пошкоджено будівлі, загинув один чоловік.
- У Харкові російська атака дронами пізно ввечері 29 квітня спричинила масштабні пожежі та руйнування, постраждали 45 людей.