Збили 50 "шахедів": військові розповіли про роботу ППО під час атаки на Дніпро та Харків

Увечері 29-го та у ніч проти 30 квітня росіяни атакували Україну 108 безпілотниками

Полювання на шахеди (Фото: Сухопутні війська)

У ніч проти 30 квітня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників, основними цілями були Дніпро та Харків. Протиповітряна оборона збила 50 "шахедів", повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, РФ атакувала 108 безпілотниками з Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Основними напрямками удару були Дніпро та Харків.

Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 "шахедів" на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків на землі.

Постраждали Дніпропетровська та Харківська області.