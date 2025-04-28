Федоров розповів про "є-бали" для військових: Можуть обміняти їх на дрони та іншу зброю
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції Defence Tech Era розповів, що "є-бали", які українські військові отримують за знищення техніки та особового складу армії РФ, є частиною бонусної програми "Армія дронів. Бонус", передає кореспондент Суспільного. Вони можуть обміняти ці бали на безпілотники та інше обладнання.
"Коротко: знищуй цілі, заробляй бали, отримуй дрони. За ураження танка нараховується 20 балів, за його знищення – 40. За ліквідацію піхоти – шість балів, за знищення РСЗВ – до 50 балів, залежно від калібру", – сказав Федоров.
Щодо роботи системи "є-балів", Федоров пояснив, що після ураження цілі необхідно завантажити кілька відео під підтвердження в систему ситуаційної обізнаності Delta.
"Після верифікації наприкінці місяця українські підрозділи потрапляють до рейтингу і можуть витратити "є-бали" на маркетплейсі Brave1. Вибір дуже широкий і має різну вартість у віртуальних токенах. Наприклад, FPV-дрони від двох балів за 7-дюймові моделі або 6 балів за FPV-дрон з нічним баченням. Багаторазові 'бомбери', як дрон Vampire – коштують 43 бали", – додав він.
Міністр також зазначив, що на сьогодні 90% усіх безпілотних підрозділів ЗСУ беруть участь у програмі "Армія дронів. Бонус", а з її розвитком було введено як загальний рейтинг, так і рейтинг за знищення "конкретних цілей".
"По факту, на основі цього ми побудували на базі Brave1 невеликий відділ математики війни, де можемо аналізувати ці дані та робити якісь висновки", – підсумував Федоров.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 28 квітня 2025 року українські військові ліквідували 949 800 російських окупантів, 10 723 танків, 22 338 бойових броньованих машин, 27 038 артилерійських систем, 1373 РСЗВ та іншої ворожої техніки.