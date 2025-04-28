Федоров розповів про "є-бали" для військових: Можуть обміняти їх на дрони та іншу зброю

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції Defence Tech Era розповів, що "є-бали", які українські військові отримують за знищення техніки та особового складу армії РФ, є частиною бонусної програми "Армія дронів. Бонус", передає кореспондент Суспільного. Вони можуть обміняти ці бали на безпілотники та інше обладнання.

"Коротко: знищуй цілі, заробляй бали, отримуй дрони. За ураження танка нараховується 20 балів, за його знищення – 40. За ліквідацію піхоти – шість балів, за знищення РСЗВ – до 50 балів, залежно від калібру", – сказав Федоров.

Щодо роботи системи "є-балів", Федоров пояснив, що після ураження цілі необхідно завантажити кілька відео під підтвердження в систему ситуаційної обізнаності Delta.

"Після верифікації наприкінці місяця українські підрозділи потрапляють до рейтингу і можуть витратити "є-бали" на маркетплейсі Brave1. Вибір дуже широкий і має різну вартість у віртуальних токенах. Наприклад, FPV-дрони від двох балів за 7-дюймові моделі або 6 балів за FPV-дрон з нічним баченням. Багаторазові 'бомбери', як дрон Vampire – коштують 43 бали", – додав він.

Міністр також зазначив, що на сьогодні 90% усіх безпілотних підрозділів ЗСУ беруть участь у програмі "Армія дронів. Бонус", а з її розвитком було введено як загальний рейтинг, так і рейтинг за знищення "конкретних цілей".

"По факту, на основі цього ми побудували на базі Brave1 невеликий відділ математики війни, де можемо аналізувати ці дані та робити якісь висновки", – підсумував Федоров.