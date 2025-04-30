Появились фото и видео последствий массированной атаки РФ на Харьков: уже 45 пострадавших

В Харькове российская атака дронами поздно вечером 29 апреля вызвала масштабные пожары и разрушения. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

По состоянию на 02:00 30 апреля известно о 38 пострадавших.

Россияне атаковали Слободской, Салтовский, Киевский и Шевченковский районы. Были зафиксированы 16 российских ударов.

ОБНОВЛЕНО В 06:58. Число пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, 31 человек получил острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения разной степени тяжести, пять человек госпитализированы.

Среди пострадавших – двое детей и беременная женщина.