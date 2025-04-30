Появились фото и видео последствий массированной атаки РФ на Харьков: уже 45 пострадавших
В Харькове российская атака дронами поздно вечером 29 апреля вызвала масштабные пожары и разрушения. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
По состоянию на 02:00 30 апреля известно о 38 пострадавших.
Россияне атаковали Слободской, Салтовский, Киевский и Шевченковский районы. Были зафиксированы 16 российских ударов.
ОБНОВЛЕНО В 06:58. Число пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В частности, 31 человек получил острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения разной степени тяжести, пять человек госпитализированы.
Среди пострадавших – двое детей и беременная женщина.
- Харьков регулярно страдает от российских ударов. В ночь на 24 апреля РФ ударила по городу 24 раза.
- 26 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками, тогда в городе раздалось более пяти взрывов, пострадал ребенок.