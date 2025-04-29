В Харькове зафиксировано 16 ударов по городу, известно о 20 пострадавших – подробности

В одном из районов города БпЛА оккупантов упал вблизи медицинского учреждения

Дрон "шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Россия вечером 29 апреля атакует Харьков дронами, под ударами четыре района города. По предварительным данным, известно о трех пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Он сообщил о взрывах в городе около 22:08. По его словам, россияне атакуют Слободской, Салтовский, Киевский и Шевченковский районы.

В Салтовском районе, по предварительной информации, один из "шахедов" упал вблизи медицинского учреждения. По его словам, в этом районе известно, сейчас о трех раненых.

По состоянию на 22:25 атака на город продолжалась. В воздухе находилось много вражеских БЛА, предостерег мэр Харькова.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова зафиксировано попадание вражеских дронов. А в Салтовском – загорелся частный дом в результате атаки, на место "прилетов" направляются спасатели.

По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

По состоянию на 22:55 Терехов сообщил о десяти пострадавших.

ДОПОЛНЕНО В 23:05. Мэр Харькова сообщил, что есть информация о 15 пострадавших на данный момент. По данным Синегубова, пятилетняя девочка получила острую реакцию на стресс.

ДОПОЛНЕНО В 23:28. По Харькову зафиксировано 16 российских ударов, сообщил мэр. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура. На данный момент 20 пострадавших харьковчан, по предварительной информации, среди них есть и тяжелые.