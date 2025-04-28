В Харьковской области погибли двое мужчин, разбиравших на металлолом российскую артсистему
В Изюмском районе Харьковской области погибли двое мужчин, пытавшихся разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку, оставшуюся с периода российской оккупации. Об этом сообщила Национальная полиция Харьковской области.
Недалеко от села Малая Камышеваха трое мужчин решили разобрать на металлолом артиллерийскую установку, оставшуюся с периода российской оккупации. Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд.
Взрыв стал причиной гибели двух мужчин 1988 и 1964 года рождения.
Полиция призвала быть осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.
"Если вы обнаружили подозрительный предмет или внешне похожий на взрывоопасный, не приближайтесь к нему, не пытайтесь его передвигать, разбирать или самостоятельно обезвреживать", – говорится в сообщении.
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