В Харьковской области погибли двое мужчин, разбиравших на металлолом российскую артсистему

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Изюмском районе Харьковской области погибли двое мужчин, пытавшихся разобрать на металлолом самоходную артиллерийскую установку, оставшуюся с периода российской оккупации. Об этом сообщила Национальная полиция Харьковской области.

Недалеко от села Малая Камышеваха трое мужчин решили разобрать на металлолом артиллерийскую установку, оставшуюся с периода российской оккупации. Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд.

Взрыв стал причиной гибели двух мужчин 1988 и 1964 года рождения.

Полиция призвала быть осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.

"Если вы обнаружили подозрительный предмет или внешне похожий на взрывоопасный, не приближайтесь к нему, не пытайтесь его передвигать, разбирать или самостоятельно обезвреживать", – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция