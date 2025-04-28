У Харківській області загинули двоє чоловіків, які розбирали на брухт російську артсистему

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Ізюмському районі Харківської області загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на брухт самохідну артилерійську установку, яка залишилася з періоду російської окупації. Про це повідомила Національна поліція Харківської області.

Неподалік села Мала Комишуваха троє чоловіків вирішили розібрати на брухт артилерійську установку, яка залишилася з періоду російської окупації. Один з чоловіків за допомогою зварювального апарата почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд.

Вибух спричинив загибель двох чоловіків 1988 та 1964 року народження.

Поліція закликала бути обережними у разі виявлення невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велись активні бойові дії.

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або ззовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтесь до нього, не намагайтесь його пересувати, розбирати або самостійно знешкоджувати", – йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція