У Харкові зафіксовано 16 ударів дронів, відомо про десятки постраждалих – подробиці

В одному з районів міста БпЛА окупантів впав поблизу медичного закладу

Дрон "шахед" (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Росія ввечері 29 квітня атакує Харків дронами, під ударами чотири райони міста. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він повідомив про вибухи в місті близько 22:08. За його словами, росіяни атакують Слобідський, Салтівський, Київський та Шевченківський райони.

У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з "шахедів" впав поблизу медичного закладу. За його словами, в цьому районі відомо, наразі про трьох поранених.

Станом на 22:25 атака на місто тривала. У повітрі перебувало багато ворожих БпЛА, застеріг мер Харкова.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання ворожих дронів. А у Салтівському – спалахнув приватний будинок внаслідок атаки, на місце "прильотів" прямують рятувальники.

За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини. Медики надають їм необхідну допомогу.

Станом на 22:55 Терехов повідомив про 10 постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 23:05. Мер Харкова повідомив, що є інформація про 15 постраждалих наразі. За даними Синєгубова, п'ятирічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

ДОПОВНЕНО О 23:28. По Харкову зафіксовано 16 російських ударів, повідомив мер. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. Наразі 20 постраждалих харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі.

Станом на 23:44 кількість постраждалих зросла до 30. Троє поранених доставлені до лікарень.