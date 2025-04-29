У Харкові зафіксовано 16 ударів дронів, відомо про десятки постраждалих – подробиці
Росія ввечері 29 квітня атакує Харків дронами, під ударами чотири райони міста. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов.
Він повідомив про вибухи в місті близько 22:08. За його словами, росіяни атакують Слобідський, Салтівський, Київський та Шевченківський райони.
У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з "шахедів" впав поблизу медичного закладу. За його словами, в цьому районі відомо, наразі про трьох поранених.
Станом на 22:25 атака на місто тривала. У повітрі перебувало багато ворожих БпЛА, застеріг мер Харкова.
Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання ворожих дронів. А у Салтівському – спалахнув приватний будинок внаслідок атаки, на місце "прильотів" прямують рятувальники.
За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини. Медики надають їм необхідну допомогу.
Станом на 22:55 Терехов повідомив про 10 постраждалих.
ДОПОВНЕНО О 23:05. Мер Харкова повідомив, що є інформація про 15 постраждалих наразі. За даними Синєгубова, п'ятирічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
ДОПОВНЕНО О 23:28. По Харкову зафіксовано 16 російських ударів, повідомив мер. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. Наразі 20 постраждалих харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі.
Станом на 23:44 кількість постраждалих зросла до 30. Троє поранених доставлені до лікарень.
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