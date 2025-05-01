Росіяни спрямували на Одесу понад 20 ударних безпілотників – Зеленський

У місті ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон

Наслідки атаки (Фото: Одеська обласна прокуратура)

У ніч проти четверга, 1 травня, росіяни спрямували на Одесу понад два десятки безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку Росії.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами глави держави, в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон.

"Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", – написав президент.

Зеленський додав, що також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумська, Кропивницький і Кіровоградська область, Харківська, Черкаська області. У Харківській області досі рятувальники борються з пожежею.

Він нагадав, що загалом уночі окупанти застосували 170 дронів, із них понад 100 – "шахеди".

"Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами", – написав глава держави.

Він закликав до подальшого тиску на Росію, аби змусити агресора до тиші та переговорів.