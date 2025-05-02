У Запоріжжі вже 29 постраждалих через масовану російську атаку – фото, відео

Фото: ДСНС

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок ворожих ударів безпілотниками зросла до 28. Про це рано-вранці 2 травня повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згодом стало відомо про 29 постраждалих.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.

Станом на 05:24 відомо про 28 постраждалих, до цього повідомлялось про 14, дев’ятьох з яких було ушпиталено.

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів ввечері 1 травня.

ОНОВЛЕНО О 06:55. Вже 29 постраждалих, повідомив Федоров. У них контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та інше. Серед травмованих 13-річний хлопчик.

Станом на ранок 12 людей ушпиталено.