У Запоріжжі вже 29 постраждалих через масовану російську атаку – фото, відео
У Запоріжжі кількість поранених внаслідок ворожих ударів безпілотниками зросла до 28. Про це рано-вранці 2 травня повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згодом стало відомо про 29 постраждалих.
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.
Станом на 05:24 відомо про 28 постраждалих, до цього повідомлялось про 14, дев’ятьох з яких було ушпиталено.
Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів ввечері 1 травня.
ОНОВЛЕНО О 06:55. Вже 29 постраждалих, повідомив Федоров. У них контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та інше. Серед травмованих 13-річний хлопчик.
Станом на ранок 12 людей ушпиталено.
- У ніч проти 1 травня росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого є загиблі й поранені. Загарбники спрямували на місто понад два десятки безпілотників.
- Загалом окупанти запустили по Україні п’ять балістичних ракет і 170 безпілотників різних типів, наслідки на землі є в п’яти областях.