UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
05.06.2022, 23:10

Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет

Цей матеріал також доступний українською
1 / 21
Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет
Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет
Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нетУкрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет

Укрзалізниця пустила журналистов на территорию обстрелянного россиянами Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минобороны России оправдывало свой удар наличием танков на ДВРЗ. Каждый смог убедиться во лжи россиян", — заявил по этому поводу член наблюдательного совета Укрзалізниці Сергей Лещенко.

В ДВРЗ попали четыре российские ракеты. Они разрушили три цеха предприятия, взрывной волной также были выбиты окна в административном помещении завода.

"Завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы, которые сейчас являются частью цепи для спасения беднейших стран мира от голода. Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру и уничтожает активы Укрзалізниці, играющей критически важную роль в нынешней ситуации", — заявил Лещенко.

  • Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев, в том числе железнодорожные объекты. Были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек. По предварительным данным, ракетный удар по Киеву нанесен с акватории Каспийского моря.
  • Минобороны России заявило, что целью удара были "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, укрзалізниця, ракетный обстрел, ДВРЗ
Еще по теме
Популярные фото
В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото
В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото
Николаев обстреляли из "ураганов". Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото
Николаев обстреляли из "ураганов". Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото
Защитники Мариуполя в лицах: фото с территории Азовстали
Защитники Мариуполя в лицах: фото с территории Азовстали
Материалы по теме
Одесса попала под обстрел. Ракеты попали в гостиницу на набережной
Политика Одесса попала под обстрел. Ракеты попали в гостиницу на набережной
"Ракетный терроризм нужно наказать". Кулеба призвал мир ответить на российские обстрелы
Политика "Ракетный терроризм нужно наказать". Кулеба призвал мир ответить на российские обстрелы
Популярное
фото/видео
Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет
Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет
Камеры слежения Пивденноукраинской АЭС поймали пролет крылатой ракеты в Киев – видео
Камеры слежения Пивденноукраинской АЭС поймали пролет крылатой ракеты в Киев – видео 05.06.22, 17:01
Российский Ка-52 долетался: Закарпатский легион сбил "Аллигатора" – видео
Российский Ка-52 долетался: Закарпатский легион сбил "Аллигатора" – видео 05.06.22, 15:04
Лучшая теннисистка мира из Польши поддержала Украину после победы на "Ролан Гаррос": видео
Лучшая теннисистка мира из Польши поддержала Украину после победы на "Ролан Гаррос": видео 05.06.22, 09:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 