Укрзалізниця показала обстрелянный россиянами ДВРЗ. Танков под завалами нет

Укрзалізниця пустила журналистов на территорию обстрелянного россиянами Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве.

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"Минобороны России оправдывало свой удар наличием танков на ДВРЗ. Каждый смог убедиться во лжи россиян", — заявил по этому поводу член наблюдательного совета Укрзалізниці Сергей Лещенко.

В ДВРЗ попали четыре российские ракеты. Они разрушили три цеха предприятия, взрывной волной также были выбиты окна в административном помещении завода.

"Завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы, которые сейчас являются частью цепи для спасения беднейших стран мира от голода. Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру и уничтожает активы Укрзалізниці, играющей критически важную роль в нынешней ситуации", — заявил Лещенко.