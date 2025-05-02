Російська армія вночі атакувала Україну 150 БпЛА: постраждали три області

Повітряні сили збили загалом 62 ворожі дрони на сході, півночі та в центрі країни

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

З вечора 1 травня і в ніч проти 2-го росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 "шахедів" і безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

Ще 62 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив що, вночі росіяни атакували БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району.

"Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно". – зазначив голова ОВА.

Також сталися пожежі на двох підприємствах.

По Нікопольщині ворог вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених.

Також росіяни завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. У місті відомо про 29 постраждалих, серед них – 13-річний хлопчик.



Загалом у лікарнях перебуває 12 травмованих, люди мають контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.



Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Атака пошкодила житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури. Постраждав локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі — ЗЕРЗ.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін не конкретизував щодо наслідків російської атаки безпілотниками, проте повідомив, що за 1 травня росіяни вбили двох жителів області: у Новоекономічному і Мирнограді. Ще дві людини в області за добу дістали поранення.