Российская армия ночью атаковала Украину 150 БпЛА: пострадали три области

Воздушные силы сбили в общей сложности 62 вражеских дрона на востоке, севере и в центре страны

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

С вечера 1 мая и в ночь на 2-го россияне запустили по Украине 150 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. Есть последствия в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По состоянию на 08:00 подтверждены сбивания 64 "шахедов" и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны.

Еще 62 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью россияне атаковали БпЛА Славянскую общину Синельниковского района.

"Предварительно пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой 31-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно", – отметил председатель ОВА.

Также произошли пожары на двух предприятиях.

По Никопольскому району враг ударил FPV-дроном и артиллерией.

Также россияне нанесли по меньшей мере 10 ударов по Запорожью. В городе известно о 29 пострадавших, среди них – 13-летний мальчик.



Всего в больницах находятся 12 травмированных, у людей есть контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы.



Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья. Атака повредила жилые дома, университет и объект инфраструктуры. Пострадал локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье – ЗЕРЗ.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин не конкретизировал по поводу последствий российской атаки беспилотниками, однако сообщил, что за 1 мая россияне убили двух жителей области: в Новоэкономическом и Мирнограде. Еще два человека в области за сутки получили ранения.

В ночь на 1 мая россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. Захватчики направили на город более двух десятков беспилотников.

В целом оккупанты запустили по Украине пять баллистических ракет и 170 беспилотников разных типов, последствия на земле есть в пяти областях.