Россияне атаковали Харьков десятками "шахедов": количество пострадавших увеличилось до 47

Последствия атаки (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в пятницу, 2 мая, россияне атаковали Харьков десятками ударных беспилотников, в результате атаки пострадали почти пять десятков человек. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов заявил, что по состоянию на 00:30 известно о 47 пострадавших. В больницах города находятся восемь пострадавших в состоянии средней тяжести.

Он добавил, что под ударом оказались четыре района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Зеленский рассказал, что Харьков атаковали десятки "шахедов".

"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги", — написал президент.

Глава государства подчеркнул, что пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается кошмаром, из-за которого теряются жизни.

По его словам, Украине необходимо усиление противовоздушной обороны и сильные и реальные решения партнеров. Зеленский акцентировал, что только санкции заставят Россию остановиться.

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА