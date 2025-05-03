Россияне атаковали Харьков десятками "шахедов": количество пострадавших увеличилось до 47
Вечером в пятницу, 2 мая, россияне атаковали Харьков десятками ударных беспилотников, в результате атаки пострадали почти пять десятков человек. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Синегубов заявил, что по состоянию на 00:30 известно о 47 пострадавших. В больницах города находятся восемь пострадавших в состоянии средней тяжести.
Он добавил, что под ударом оказались четыре района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.
Зеленский рассказал, что Харьков атаковали десятки "шахедов".
"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги", — написал президент.
Глава государства подчеркнул, что пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается кошмаром, из-за которого теряются жизни.
По его словам, Украине необходимо усиление противовоздушной обороны и сильные и реальные решения партнеров. Зеленский акцентировал, что только санкции заставят Россию остановиться.
- В ночь на 2 мая россияне запустили по Украине 150 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Есть последствия в трех областях.
- Подвергся массированной дроновой атаке локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье. Всего в результате массированной дроновой атаки РФ в Запорожье по состоянию на утро 2 мая известно о 29 пострадавших.