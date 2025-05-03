Россияне ночью атаковали баллистикой и 183 БпЛА: есть последствия в четырех областях
В ночь на 3 мая россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и почти двумя сотнями беспилотников, последствия на земле есть в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 20:30 2 мая оккупанты направили на Украину две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области и временно оккупированного Крыма, а также 183 БпЛА разных типов из районов: Брянск, Курск, Орел и Миллерово.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 77 беспилотников на востоке, севере, юге и в центре страны. 73 вражеских дрона-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская и Донецкая области.
В Харькове из-за российской атаки пострадали 47 человек. Под ударом оказались Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский районы города.
Николаевская областная военная администрация сообщила, что в 03:55 россияне атаковали областной центр. Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.
Донецкая и Сумская ОВА не сообщали о последствиях ночной атаки.
- В ночь на 2 мая россияне запустили по Украине 150 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Есть последствия в трех областях.
- Подвергся массированной дроновой атаке локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье. Всего в результате массированной дроновой атаки РФ в Запорожье по состоянию на утро 2 мая известно о 29 пострадавших.