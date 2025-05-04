Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Наслідки атаки БпЛА у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 4 травня РФ атакувала ударними БпЛА Київ і Черкаси, внаслідок чого виникли пожежі й руйнування. У Києві постраждали семеро людей, з них двоє дітей, у Черкасах постраждала одна людина.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у столиці є наслідки у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Перекриття покрівлі було частково зруйноване.

За іншою адресою в цьому районі загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Унаслідок атаки безпілотниками постраждало семеро людей, з яких двоє дітей.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Святошинському районі троє жінок отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці.

Ще одна людина в Оболонському районі, за даними мера Києва Віталія Кличка, також отримала допомогу на місці. Дані про інших постраждалих уточнюються.

У Черкасах, як повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, через атаку безпілотників сталося одразу кілька пожеж.

Зокрема, пошкоджено гуртожиток, де сталося займання в однієї з квартир. У будівлі побиті вікна.

За попередніми даними, травмованих немає.

ДОПОВНЕНО О 07:08.  Як повідомили у ДСНС, у Черкасах внаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.

Постраждала одна людина.

ДОПОВНЕНО О 08:50. Як повідомили у ДСНС, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них двоє дітей.

ДОПОВНЕНО О 09:14. Як повідомив власник київського ТРЦ DREAM Гарік Коргородський, внаслідок атаки БпЛА постраждала одна з будівель торгово-розважального центру.

" Завтра DREAM berry не працюватиме, йдуть роботи. Але Жовтий Дрім працює у штатному, приходьте", – написав він.

За словами Коргородського, серед працівників ТРЦ постраждалих немає, але травмовані мешканці будинків, що розташовані навпроти комплексу.

ТРЦ DREAM належить до п'ятірки найбільших за площею ТРЦ Києва. 

Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
  • У ніч проти 2 травня росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки в трьох областях.
  • У ніч проти 3 травня росіяни атакували Україну балістичними ракетами й майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях.
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