Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото
У ніч проти 4 травня РФ атакувала ударними БпЛА Київ і Черкаси, внаслідок чого виникли пожежі й руйнування. У Києві постраждали семеро людей, з них двоє дітей, у Черкасах постраждала одна людина.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у столиці є наслідки у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.
В Оболонському виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Перекриття покрівлі було частково зруйноване.
За іншою адресою в цьому районі загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.
У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
Унаслідок атаки безпілотниками постраждало семеро людей, з яких двоє дітей.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Святошинському районі троє жінок отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці.
Ще одна людина в Оболонському районі, за даними мера Києва Віталія Кличка, також отримала допомогу на місці. Дані про інших постраждалих уточнюються.
У Черкасах, як повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, через атаку безпілотників сталося одразу кілька пожеж.
Зокрема, пошкоджено гуртожиток, де сталося займання в однієї з квартир. У будівлі побиті вікна.
За попередніми даними, травмованих немає.
ДОПОВНЕНО О 07:08. Як повідомили у ДСНС, у Черкасах внаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.
Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.
Постраждала одна людина.
ДОПОВНЕНО О 08:50. Як повідомили у ДСНС, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них двоє дітей.
ДОПОВНЕНО О 09:14. Як повідомив власник київського ТРЦ DREAM Гарік Коргородський, внаслідок атаки БпЛА постраждала одна з будівель торгово-розважального центру.
" Завтра DREAM berry не працюватиме, йдуть роботи. Але Жовтий Дрім працює у штатному, приходьте", – написав він.
За словами Коргородського, серед працівників ТРЦ постраждалих немає, але травмовані мешканці будинків, що розташовані навпроти комплексу.
ТРЦ DREAM належить до п'ятірки найбільших за площею ТРЦ Києва.
- У ніч проти 2 травня росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки в трьох областях.
- У ніч проти 3 травня росіяни атакували Україну балістичними ракетами й майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях.