Росія вдарила безпілотниками по Києву та Черкасах, горіли авто й будинки – фото

У столиці постраждали семеро людей, з них двоє дітей, у Черкасах постраждала одна людина

Наслідки атаки БпЛА у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 4 травня РФ атакувала ударними БпЛА Київ і Черкаси, внаслідок чого виникли пожежі й руйнування. У Києві постраждали семеро людей, з них двоє дітей, у Черкасах постраждала одна людина.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у столиці є наслідки у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Перекриття покрівлі було частково зруйноване.

За іншою адресою в цьому районі загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Унаслідок атаки безпілотниками постраждало семеро людей, з яких двоє дітей.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Святошинському районі троє жінок отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці.

Ще одна людина в Оболонському районі, за даними мера Києва Віталія Кличка, також отримала допомогу на місці. Дані про інших постраждалих уточнюються.

У Черкасах, як повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, через атаку безпілотників сталося одразу кілька пожеж.

Зокрема, пошкоджено гуртожиток, де сталося займання в однієї з квартир. У будівлі побиті вікна.

За попередніми даними, травмованих немає.

ДОПОВНЕНО О 07:08. Як повідомили у ДСНС, у Черкасах внаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.

Постраждала одна людина.

ДОПОВНЕНО О 08:50. Як повідомили у ДСНС, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них двоє дітей.

ДОПОВНЕНО О 09:14. Як повідомив власник київського ТРЦ DREAM Гарік Коргородський, внаслідок атаки БпЛА постраждала одна з будівель торгово-розважального центру.

" Завтра DREAM berry не працюватиме, йдуть роботи. Але Жовтий Дрім працює у штатному, приходьте", – написав він.

За словами Коргородського, серед працівників ТРЦ постраждалих немає, але травмовані мешканці будинків, що розташовані навпроти комплексу.

ТРЦ DREAM належить до п'ятірки найбільших за площею ТРЦ Києва.