Россия ударила беспилотниками по Киеву и Черкассам, горели авто и дома.

В столице пострадали семь человек, из них двое детей, в Черкассах без пострадавших

Последствия атаки БпЛА в Киеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 мая РФ атаковала ударными БпЛА Киев и Черкассы, в результате чего возникли пожары и разрушения. В Киеве пострадали семь человек, из них двое детей, в Черкассах по предварительным данным без пострадавших.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в столице есть последствия в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

В Оболонском возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Перекрытие кровли было частично разрушено.

По другому адресу в этом районе загорелось семь автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

В Шевченковском загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

В результате атаки беспилотниками пострадали семь человек, из которых двое детей.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Святошинском районе три женщины получили острую реакцию на стресс, помощь им оказали на месте.

Еще один человек в Оболонском районе, по данным мэра Киева Виталия Кличко, также получил помощь на месте. Данные о других пострадавших уточняются.

В Черкассах, как сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, из-за атаки беспилотников произошло сразу несколько пожаров.

В частности, повреждено общежитие, где произошло возгорание в одной из квартир. В здании разбиты окна.

По предварительным данным, травмированных нет.