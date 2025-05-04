Россия ударила беспилотниками по Киеву и Черкассам, горели авто и дома.
В ночь на 4 мая РФ атаковала ударными БпЛА Киев и Черкассы, в результате чего возникли пожары и разрушения. В Киеве пострадали семь человек, из них двое детей, в Черкассах по предварительным данным без пострадавших.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в столице есть последствия в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.
В Оболонском возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Перекрытие кровли было частично разрушено.
По другому адресу в этом районе загорелось семь автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.
В Шевченковском загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
В результате атаки беспилотниками пострадали семь человек, из которых двое детей.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Святошинском районе три женщины получили острую реакцию на стресс, помощь им оказали на месте.
Еще один человек в Оболонском районе, по данным мэра Киева Виталия Кличко, также получил помощь на месте. Данные о других пострадавших уточняются.
В Черкассах, как сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, из-за атаки беспилотников произошло сразу несколько пожаров.
В частности, повреждено общежитие, где произошло возгорание в одной из квартир. В здании разбиты окна.
По предварительным данным, травмированных нет.
- В ночь на 2 мая россияне запустили по Украине 150 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Имеются последствия в трех областях.
- В ночь на 3 мая россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и почти двумя сотнями беспилотников, последствия на земле есть в четырех областях.