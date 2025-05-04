Россия атаковала Украину 165 БпЛА, есть последствия в пяти областях

Последствия вражеского удара в Харьковской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 мая 2025 года РФ атаковала 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами, из которых сбито 69. Есть последствия в пяти областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Атака продолжалась с 21:00 с 3 мая. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитиее 69 ударных БПЛА типа "шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

80 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены без негативных последствий.

Россия осуществляла атаку из российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Приморска Запорожской области.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкаская и Киевская области.

В Киеве и Черкассах возникли пожары и разрушения. В Киеве пострадали 11 человек, в том числе двое детей, в Черкассах – один человек.

В Харьковской области российские войска атаковали беспилотниками Изюмский район, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар площадью 500 кв. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома.

В селе Левковка Изюмского района горело учебное заведение на площади 200 кв.м. Также загорелись складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Днепропетровской области, по данным главы Днепропетровской военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки беспилотниками в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание.

В Донецкой области в Славянске, по данным ГСЧС, в результате российской агрессии произошел пожар в хозяйственном сооружении в одном из жилых районов города.

Также в Белозерском Покровском районе возник пожар внутри складского сооружения.