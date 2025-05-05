Трамп о "трехдневном перемирии" Путина: Это много, если вспомнить, с чего мы начинали

Президент США сетует, что Байден не говорил с диктатором три года

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "трехдневное перемирие", объявленное диктатором Владимиром Путиным, "не звучит как что-то значительное, но это много", учитывая то, с чего начинала новая американская администрация. Об этом глава государства рассказал журналистам во время мероприятия в Белом доме.

По мнению президента США, его страна "прошла долгий путь" в мирном урегулировании, и, "возможно, что-нибудь произойдет".

"Но надеюсь, что это случится. Как вы знаете, президент Путин только что (28 апреля. – Ред.) объявил о трехдневном прекращении огня, которое не звучит, как что-то значительное, но это много, если вы знаете, с чего мы начинали, так как у нас был президент [Джо Байден], который три года не разговаривал с Путиным", – заявил Трамп.

Ранее, в день объявления Путиным "перемирия", спикер Белого дома Каролин Ливитт отмечала, что Трамп хочет постоянного, а не временного прекращения огня.

После начала полномасштабного вторжения РФ Байден, как и большинство западных лидеров, прекратил контакты с Путиным. В то же время, после возвращения к власти, Трамп вывел диктатора из дипломатической изоляции.