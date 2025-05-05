Трамп о "трехдневном перемирии" Путина: Это много, если вспомнить, с чего мы начинали
Президент США Дональд Трамп заявил, что "трехдневное перемирие", объявленное диктатором Владимиром Путиным, "не звучит как что-то значительное, но это много", учитывая то, с чего начинала новая американская администрация. Об этом глава государства рассказал журналистам во время мероприятия в Белом доме.
По мнению президента США, его страна "прошла долгий путь" в мирном урегулировании, и, "возможно, что-нибудь произойдет".
"Но надеюсь, что это случится. Как вы знаете, президент Путин только что (28 апреля. – Ред.) объявил о трехдневном прекращении огня, которое не звучит, как что-то значительное, но это много, если вы знаете, с чего мы начинали, так как у нас был президент [Джо Байден], который три года не разговаривал с Путиным", – заявил Трамп.
Ранее, в день объявления Путиным "перемирия", спикер Белого дома Каролин Ливитт отмечала, что Трамп хочет постоянного, а не временного прекращения огня.
После начала полномасштабного вторжения РФ Байден, как и большинство западных лидеров, прекратил контакты с Путиным. В то же время, после возвращения к власти, Трамп вывел диктатора из дипломатической изоляции.
Президент Зеленский отказался от заявленного Путиным трехдневного "перемирия" на годовщину окончания Второй мировой в Европе, поскольку Украина настаивает на 30-дневном прекращении огня. Зеленский отмечал, что Украина не будет обеспечивать безопасность тем политикам, которые поедут в Москву на 9 мая, поскольку РФ может осуществить провокации.
- Данные, полученные LIGA.net от ВСУ, свидетельствуют, что несмотря на объявленное Путиным "Пасхальное перемирие" количество боев в апреле не снизилось – наоборот, их стало больше, в сравнении с мартом, когда никакого "прекращения огня" вообще не было.