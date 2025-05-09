Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневной тишине и пригрозил санкциями
Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал к прекращению огня в российско-украинской войне и пригрозил РФ санкциями. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
"Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают в идеале к 30-дневному безусловному прекращению огня. Надеемся, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров", – написал Трамп.
Если прекращение огня не будет соблюдено, США и партнеры введут дальнейшие санкции, заверил президент Штатов.
Он в очередной раз акцентировал, что "тысячи молодых солдат погибают еженедельно", говоря в этом контексте как об украинских воинах, так и о россиянах.
"Как президент я буду оставаться преданным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет Крепкий мир! Это прекращение огня должно наконец привести к Мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", – добавил он.
- Вечером 8 мая Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. До этого они последний раз контактировали на похоронах папы римского Франциска 26 апреля – тогда у них была личная встреча в Риме, впервые после спора в Овальном кабинете.
- Зеленский назвал телефонный разговор "хорошим" и проинформировал Трампа, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня.