Зеленский назвал разговор с Трампом "хорошим" и изложил детали
Президент Владимир Зеленский, у которого вечером 8 мая был телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о деталях звонка.
Глава государства назвал разговор "хорошим". Оба политика поздравили свои народы с днем победы в Европе – победы над нацизмом, а также ратификацию соглашения о редкоземельных металлах.
Также они обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности, конкретные шаги, которые могут быть сделаны. Трамп интересовался ситуацией на поле боя – Зеленский рассказал.
"Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня", – добавил украинский президент.
Трамп, по словам Зеленского, подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.
"Мы согласовали дальнейшие контакты", – подытожил глава государства.
- Трамп и Зеленский последний раз встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска 26 апреля. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме в конце февраля.
- Украинский президент впоследствии назвал ватиканский разговор "самым коротким, но самым предметным".
- После того, как 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых, Трамп заявил, что ожидает разговора с Зеленским.