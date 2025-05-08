Зеленский назвал разговор с Трампом "хорошим" и изложил детали

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский, у которого вечером 8 мая был телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о деталях звонка.

Глава государства назвал разговор "хорошим". Оба политика поздравили свои народы с днем победы в Европе – победы над нацизмом, а также ратификацию соглашения о редкоземельных металлах.

Также они обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности, конкретные шаги, которые могут быть сделаны. Трамп интересовался ситуацией на поле боя – Зеленский рассказал.

"Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня", – добавил украинский президент.

Трамп, по словам Зеленского, подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

"Мы согласовали дальнейшие контакты", – подытожил глава государства.