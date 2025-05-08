Трамп анонсировал созвон с Зеленским после того, как Рада ратифицировала договор о недрах
После того как Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых, президент Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, что ожидает разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Мы только что завершили соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными органами – мы это ценим <...> У нас есть доступ к огромному количеству очень высококачественных редкоземельных элементов", – сказал Трамп.
Он добавил, что вскоре поговорит с Зеленским, не уточнив, на какие именно темы.
Сегодня, 8 мая, украинский парламент ратифицировал подписанное 30 апреля соглашение между правительством Украины и правительством США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Решение было принято единогласно – 338 "за". Ни один депутат среди принявших участие в голосовании не воздержался и не проголосовал против.
- В украинском обществе преобладают положительные ожидания от договора с США. 47% украинцев считают, что сделка скорее положительно повлияет на Украину.