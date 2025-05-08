Трамп анонсував розмову із Зеленським після того, як Рада ратифікувала угоду про надра

Американський президент заявив, що США цінують укладання з Україною угоди про корисні копалини

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Після того, як Верховна Рада ратифікувала угоду із США про корисні копалини, президент Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі, що очікує на розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

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"Ми щойно завершили угоду щодо корисних копалин з Україною. Вона була повністю ратифікована та схвалена їх законодавчими органами – ми це цінуємо <...> У нас є доступ до величезної кількості дуже високоякісних рідкісноземельних елементів", – сказав Трамп.

Він додав, що невдовзі поговорить із Зеленським, водночас не уточнивши, на які саме теми.

Сьогодні, 8 травня, український парламент ратифікував підписану 30 квітня угоду між урядом України та урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Рішення ухвалили одностайно – 338 "за". Жоден депутат серед тих, хто взяв участь у голосуванні, не утримався і не проголосував проти.

В українському суспільстві переважають позитивні очікування від договору зі США. 47% українців вважають, що угода радше позитивно вплине на Україну.