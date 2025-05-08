Трамп анонсував розмову із Зеленським після того, як Рада ратифікувала угоду про надра
Після того, як Верховна Рада ратифікувала угоду із США про корисні копалини, президент Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі, що очікує на розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Ми щойно завершили угоду щодо корисних копалин з Україною. Вона була повністю ратифікована та схвалена їх законодавчими органами – ми це цінуємо <...> У нас є доступ до величезної кількості дуже високоякісних рідкісноземельних елементів", – сказав Трамп.
Він додав, що невдовзі поговорить із Зеленським, водночас не уточнивши, на які саме теми.
Сьогодні, 8 травня, український парламент ратифікував підписану 30 квітня угоду між урядом України та урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Рішення ухвалили одностайно – 338 "за". Жоден депутат серед тих, хто взяв участь у голосуванні, не утримався і не проголосував проти.
- В українському суспільстві переважають позитивні очікування від договору зі США. 47% українців вважають, що угода радше позитивно вплине на Україну.