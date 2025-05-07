Українців, які позитивно сприймають угоду про копалини, вдвічі більше за скептиків – КМІС

Зараз 47% українців мають позитивні очікування від підписання угоди, а 22% передбачають негативні наслідки

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Після підписання угоди про копалини між Україною та США в українському суспільстві переважають позитивні очікування від договору. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Станом на початок травня 2025 року 47% респондентів вважали, що угода радше позитивно вплине на Україну.

Про негативні наслідки заявили 22% українців, а ще 19% відповіли, що підписання угоди жодним чином не вплине на Україну.

Решта 12% не змогли визначитися зі своїм ставленням до підписання угоди.

Інфографіка: КМІС

У регіональному розрізі найбільша частка позитивно налаштованих щодо угоди людей живуть у центрі країни. Тут 52% очікують позитивних змін, а 23% – негативних.

На півдні також висока кількість людей налаштовані оптимістично (50% проти 23%).

Найбільша кількість скептиків живуть на сході, де оптимістичні прогнози щодо угоди дали лише 33% (при негативних 26%). На заході опитувані розділилися: 43% людей із позитивними очікуваннями та 20% із негативними.

Інфографіка: КМІС

Опитування було проведено з 2 до 6 травня за власною ініціативою КМІС. Телефоном було опитано 561 дорослий громадянин України, який проживає на підконтрольній українському уряду території. Похибка вибірки складає 5,4%.