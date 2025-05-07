Українців, які позитивно сприймають угоду про копалини, вдвічі більше за скептиків – КМІС
Після підписання угоди про копалини між Україною та США в українському суспільстві переважають позитивні очікування від договору. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Станом на початок травня 2025 року 47% респондентів вважали, що угода радше позитивно вплине на Україну.
Про негативні наслідки заявили 22% українців, а ще 19% відповіли, що підписання угоди жодним чином не вплине на Україну.
Решта 12% не змогли визначитися зі своїм ставленням до підписання угоди.
У регіональному розрізі найбільша частка позитивно налаштованих щодо угоди людей живуть у центрі країни. Тут 52% очікують позитивних змін, а 23% – негативних.
На півдні також висока кількість людей налаштовані оптимістично (50% проти 23%).
Найбільша кількість скептиків живуть на сході, де оптимістичні прогнози щодо угоди дали лише 33% (при негативних 26%). На заході опитувані розділилися: 43% людей із позитивними очікуваннями та 20% із негативними.
- Наприкінці лютого Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.
- З другої спроби угоду вдалося підписати 30 квітня, хоча її текст значно змінився, порівнюючи з першою версією.
- 8 травня Верховна Рада має ратифікувати угоду про корисні копалини.