Украинцев, позитивно воспринимающих соглашение о минералах, вдвое больше скептиков – КМИС
После подписания соглашения об ископаемых между Украиной и США в украинском обществе преобладают положительные ожидания от договора. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По состоянию на начало мая 2025 года 47% респондентов полагали, что сделка скорее положительно повлияет на Украину.
О негативных последствиях заявили 22% украинцев, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не отразится на Украине.
Остальные 12% не смогли определиться со своим отношением к подписанию соглашения.
В региональном разрезе наибольшая доля положительно настроенных к соглашению людей живут в центре страны. Здесь 52% ожидают положительных изменений, а 23% – отрицательных.
На юге также большое количество граждан настроено оптимистично (50% против 23%).
Наибольшее количество скептиков живут на востоке, где оптимистичные прогнозы относительно соглашения дали только 33% (при отрицательных 26%). На западе опрошенные разделились: 43% людей с положительными ожиданиями и 20% с отрицательными.
- В конце февраля Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- Со второй попытки соглашение удалось подписать 30 апреля, хотя его текст значительно изменился по сравнению с первой версией.
- 8 мая Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о полезных ископаемых.