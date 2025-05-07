Украинцев, позитивно воспринимающих соглашение о минералах, вдвое больше скептиков – КМИС

Сейчас у 47% украинцев положительные ожидания от подписания соглашения, а 22% предполагают негативные последствия

Иллюстративное фото: Depositphotos

После подписания соглашения об ископаемых между Украиной и США в украинском обществе преобладают положительные ожидания от договора. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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По состоянию на начало мая 2025 года 47% респондентов полагали, что сделка скорее положительно повлияет на Украину.

О негативных последствиях заявили 22% украинцев, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не отразится на Украине.

Остальные 12% не смогли определиться со своим отношением к подписанию соглашения.

Инфографика: КМИС

В региональном разрезе наибольшая доля положительно настроенных к соглашению людей живут в центре страны. Здесь 52% ожидают положительных изменений, а 23% – отрицательных.

На юге также большое количество граждан настроено оптимистично (50% против 23%).

Наибольшее количество скептиков живут на востоке, где оптимистичные прогнозы относительно соглашения дали только 33% (при отрицательных 26%). На западе опрошенные разделились: 43% людей с положительными ожиданиями и 20% с отрицательными.

Инфографика: КМИС

Опрос был проведен с 2 до 6 мая по собственной инициативе КМИС. По телефону был опрошен 561 взрослый гражданин Украины, проживающий на подконтрольной украинскому правительству территории. Ошибка выборки составляет 5,4%.