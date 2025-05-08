Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом
Президент Владимир Зеленский вечером 8 мая проводит телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
О подробностях этого разговора Офис президента сообщит позже.
Трамп и Зеленский последний раз встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска 26 апреля. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме в конце февраля. Украинский президент впоследствии назвал ватиканский разговор "самым коротким, но самым предметным".
После того как 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых, Трамп заявил, что ожидает разговора с Зеленским.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает. В ответ глава МИД Польши напомнил, что именно США убеждали Украину не бороться за остров.
- 3 мая Зеленский заявлял, что некоторые страны хотят, чтобы после перемирия Украина была одна в переговорах с РФ.
- 7 мая Байден заявил, что Трамп давит на Украину в попытке усмирить Путина, но, по его словам, это бессмысленно.
- 7 мая Трамп сказал, что в вопросе российско-украинской войны и переговоров о мире "мы доходим до точки, когда придется принимать определенные решения".