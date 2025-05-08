Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

О подробностях диалога обещают сообщить позже

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский вечером 8 мая проводит телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

О подробностях этого разговора Офис президента сообщит позже.

Трамп и Зеленский последний раз встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска 26 апреля. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме в конце февраля. Украинский президент впоследствии назвал ватиканский разговор "самым коротким, но самым предметным".

После того как 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых, Трамп заявил, что ожидает разговора с Зеленским.