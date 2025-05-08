Трамп предлагает Путину "конфетки", но не учитывает настоящие мотивации Кремля – Волкер
Курт Волкер (ЕРА/ERIK S. LESSER)

Президент США Дональд Трамп предлагает России разные варианты для прекращения войны против Украины, надеясь задобрить Кремль. Однако, как отметил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 17-м Киевском Безопасном Форуме, Трамп не учитывает настоящие мотивы Кремля.

"Трамп, я считаю, пытается заманить Путина, предлагая ему "конфетки": говоря, что можно иметь отношения, возможно даже вернуть Россию в G8, хотя я в этом сомневаюсь, но он пытается предложить все эти варианты", – сказал он.

По мнению Волкера, главной ошибкой Трампа является то, что он задает вопрос: "Что бы я сделал на месте Путина? Чего бы я хотел?"

"Он согласился бы на соглашение, пошел бы на сотрудничество с Западом, зарабатывал бы деньги, мог бы прекратить войну одним движением. Он думает, что Путина можно заманить этой идеей. Но это не понимание мотиваций Путина", – добавил он.

Волкер подчеркнул, что для Путина самое главное восстановление Российской Империи путем порабощения других народов. И именно этот мир должен остановить.

  • 7 мая 2025 года Трамп допустил, что возвращение сборной России по футболу в Чемпионат мира в 2026 году может стать стимулом для Москвы завершить войну против Украины.
  • Позже он сказал, что в вопросе российско-украинской войны и переговоров о мире "мы доходим до точки, когда придется принимать определенные решения".
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