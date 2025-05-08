Трамп предлагает Путину "конфетки", но не учитывает настоящие мотивации Кремля – Волкер

Президент США Дональд Трамп предлагает России разные варианты для прекращения войны против Украины, надеясь задобрить Кремль. Однако, как отметил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 17-м Киевском Безопасном Форуме, Трамп не учитывает настоящие мотивы Кремля.

"Трамп, я считаю, пытается заманить Путина, предлагая ему "конфетки": говоря, что можно иметь отношения, возможно даже вернуть Россию в G8, хотя я в этом сомневаюсь, но он пытается предложить все эти варианты", – сказал он.

По мнению Волкера, главной ошибкой Трампа является то, что он задает вопрос: "Что бы я сделал на месте Путина? Чего бы я хотел?"

"Он согласился бы на соглашение, пошел бы на сотрудничество с Западом, зарабатывал бы деньги, мог бы прекратить войну одним движением. Он думает, что Путина можно заманить этой идеей. Но это не понимание мотиваций Путина", – добавил он.

Волкер подчеркнул, что для Путина самое главное восстановление Российской Империи путем порабощения других народов. И именно этот мир должен остановить.